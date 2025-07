Ralph Turnheim: Sherlock und der letzte Hund von Baskerville

Der 1902 erschienene Roman von Arthur Conan Doyle zog die Leser in seinen Bann. Besonders in Deutschland. Dort schaffte „Der Hund von Baskerville“ schon in der Stummfilmära zwei Mal den Sprung auf die Leinwand.

Zuletzt 1929, als große Produktion mit internationaler Besetzung. Doch erst beerdigte der Tonfilm den Erfolg dieses letzten „stummen“ Holmes. Dann verschwand er scheinbar für immer. Fast wäre das Werk selbst zur Legende geworden. Hätten sich nicht 2009 im Keller einer polnischen Pfarre Filmspulen des gesuchten Streifens gefunden.

Jetzt treibt der deutsche Geisterhund endlich wieder sein Unwesen – und schlabbert kitzelig an deinem Ohr. Denn Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim übernimmt den Fall. Der gebürtige Wiener ist der einzige Kinoerzähler deutschsprachiger Zunge. Live reimt und jault er zum letzten stummen „Hund von Baskerville“. Dem Zuschauer wird das Blut gefrieren vor Schrecken und der Atem stocken vor Lachen. Leih‘ ihm dein Ohr. Doch meide das Moor!