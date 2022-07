Ralph Turnheim - Stummfilm-Live-Performance

The Kid Brother (in Deutschland: Der kleine Bruder oder Harold, der Pechvogel) ist eine US-amerikanische Stummfilm-Westernkomödie aus dem Jahr 1927 mit dem genialen Komiker Harold Lloyd in der Hauptrolle.

Mehr als 200 Komödien hat Harold Lloyd zwischen 1914 und 1947 gedreht. „The Kid Brother“ gilt als seine beste. Der Streifen ist im amerikanischen Wilden Westen der 1870er Jahre angesiedelt, wo Harold Hickory, gespielt von Lloyd, sich als jüngster Sohn einer Sheriff-Familie mit der Rolle des Aschenputtels zufriedengeben muss. Jetzt gibt der gewitzte Stummfilmerzähler Ralph Turnheim dem berühmten Werk seine Stimme: Er „synchronisiert“ den Film live, urkomisch und mit Wiener Schmäh.