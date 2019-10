Ramblers Rockabilly Rumble No.26

Man kann ja nie früh genug mit einer Einladung anfangen...Deshalb aufgemerkt, liebe Freunde des Rock&Roll's und der Trashmucke! Bleistift anspitzen und im Kalender vormerken!!!

Am Samstag, dem 09.11.2019

spielen die "The Psychonauts aus der Schweiz (official)" für euch in der Kaiserhalle (Reutlingen) auf!!!

Das wird einfach der Hammer!

Wie gewohnt lässt DJ Jack Rambler in den Pausen der Bands und danach,die Party mit 50's Rock'n'Roll, Rockabilly, Neo-Rockabilly, Teddy Boy Rock und auch 'ner Prise 80er Psychobilly erst richtig krachen!

Unkostenbeitrag : NUR SENSATIONELLE 10 EURO - Einlass: 20:30 Uhr - Beginn ca.: 21:45 Uhr - 22.00 Uhr

Austritt kostenlos (limitiertes Sonderangebot)

Kaiserhalle: Kaiserstraße 58, 72764 Reutlingen

Support your Ramblers local Rockabilly Club! - Wir freuen uns auf euch!!!