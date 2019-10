Ramblers Rockabilly Rumble No.26

Man kann ja nie früh genug mit einer Einladung anfangen...Deshalb aufgemerkt, liebe Freunde des Rock&Roll's und der Trashmucke! Bleistift anspitzen und im Kalender vormerken!!!

Am Samstag, dem 09.11.2019

spielen die "The Psychonauts (official)" bringen seit Herbst 2009 mit ihrem ureigenen "Hoochie Coochie Trash'a'Billy"-Sound jeden Saal zum beben.

Ihre explosive Mischung aus 50's Rockabilly, 60's Garage Trash, 70's Punk und 80's Psychobilly klingt, also ob sie "from outer space" kommt. Tatsächlich aber kommen The Psychonauts aus Basel (CH) für euch in der Kaiserhalle (Reutlingen) auf!!!

Das wird einfach der Hammer!

WER NICHT KOMMT, VERPASST WAS !!!

Wie gewohnt lässt DJ Jack Rambler in den Pausen der Bands und danach,die Party mit 50's Rock'n'Roll, Rockabilly, Neo-Rockabilly, Teddy Boy Rock und auch 'ner Prise 80er Psychobilly erst richtig krachen!