Rambomesser, Memory Remains, Vanish

Unter dem Motto Lauter. Härter. Live. spielen am 14.03. die Bands Rambomesser, Memory Remains und Vanish.

Memory Remains, das ist melodischer Rock und Metal, irgendwo zwischen Metallica und Disturbed, mit einem ordentlichen Schuss Pop Punk. Die 4 Jungs aus dem Raum Stuttgart überzeugen mit eindringlichem Gesang, treibenden Rhythmen und Riffs, die sofort ins Ohr gehen.

Obwohl erst seit Mitte des Jahres 2023 in voller Besetzung, haben Memory Remains längst ein Repertoire, das seinesgleichen sucht: Krachende Bretter gehören da ebenso ins Set wie tiefgründige Balladen.

RAMBOMESSER! Lecker Metal aus dem Alb-Donau-Kreis/Ulm!

Lust auf harte Riffs und frech-ironische Texte oder einfach nur ein Brett gefällig? RAMBOMESSER. Ob auf CD oder live, wir überzeugen aus Leidenschaft dank über 25-jahriger Erfahrung in diversen Bands.

Wie jede gute Spezialeinheit hinterlassen die vier Rocker von Rambomesser nichts als Verwüstung nach dem Einsatz.

Bewaffnet mit ohrenbetäubenden Rhythmen, todbringenden Riffs und einem glatten Durchschuss an Ironie rollt dieser Panzer über alles hinweg, was nicht bei drei im Moshpit um Vergebung kämpft.

VANISH steht für modernen, melodischen Progressive Power Metal aus Stuttgart vom Feinsten. Ihre epischen Hymnen und kraftvollen Vocals sorgen für Gänsehaut-Momente. Bereitet euch auf eine Show vor die euch noch lange in Erinnerung bleiben wird.