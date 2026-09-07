Bereit, Rammstein auf eine völlig neue Art zu erleben?

Rammstein Symphonic Tribute - Herzfeuer ist eine hochwertige symphonische Tribute-Show, inspiriert von der Musik von Rammstein.

Eine künstlerische Neuinterpretation, bei der ein großes Orchester bekannte Songs in einem völlig neuen Maßstab entfaltet - tiefer, dramatischer und cineastischer.

Die Musik von Rammstein steht für Kraft, Schmerz, Leidenschaft und Freiheit.

Im symphonischen Gewand erreichen diese Emotionen eine neue Dimension: Du erkennst die Songs nicht nur - du hörst sie neu. Und du fühlst sie intensiver als je zuvor.

Selbst wenn du jede Note kennst und Rammstein täglich hörst, wird dich Rammstein Symphonic Tribute - Herzfeuer überraschen.

Auf dich wartet:

• Ein komplettes Live-Sinfonieorchester - Kraft, Präzision und perfekte Harmonie

• Cinematische Videoprojektionen - visuelle Kunst im Einklang mit der Musik

• Licht, Schatten und Bühneninszenierung für eine überwältigende Atmosphäre

• 75 Minuten ununterbrochene orchestrale Energie

Das ist eines dieser seltenen Konzerte, bei denen du dein Handy vergisst - weil der Moment stärker ist als jeder Bildschirm.

Das Finale spricht für sich: stehende Ovationen.

Rammstein. Neu interpretiert. Neu geboren.

Wie du sie noch nie gehört hast.