Bereit, Rammstein auf eine völlig neue Art zu erleben?
Rammstein Symphonic Tribute - Herzfeuer ist eine hochwertige symphonische Tribute-Show, inspiriert von der Musik von Rammstein.
Eine künstlerische Neuinterpretation, bei der ein großes Orchester bekannte Songs in einem völlig neuen Maßstab entfaltet - tiefer, dramatischer und cineastischer.
Die Musik von Rammstein steht für Kraft, Schmerz, Leidenschaft und Freiheit.
Im symphonischen Gewand erreichen diese Emotionen eine neue Dimension: Du erkennst die Songs nicht nur - du hörst sie neu. Und du fühlst sie intensiver als je zuvor.
Selbst wenn du jede Note kennst und Rammstein täglich hörst, wird dich Rammstein Symphonic Tribute - Herzfeuer überraschen.
Auf dich wartet:
• Ein komplettes Live-Sinfonieorchester - Kraft, Präzision und perfekte Harmonie
• Cinematische Videoprojektionen - visuelle Kunst im Einklang mit der Musik
• Licht, Schatten und Bühneninszenierung für eine überwältigende Atmosphäre
• 75 Minuten ununterbrochene orchestrale Energie
Das ist eines dieser seltenen Konzerte, bei denen du dein Handy vergisst - weil der Moment stärker ist als jeder Bildschirm.
Das Finale spricht für sich: stehende Ovationen.
Rammstein. Neu interpretiert. Neu geboren.
Wie du sie noch nie gehört hast.