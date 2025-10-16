Ramona Grinm: KI als Wegbereiter für Innovation

KI als Wegbegleiter für Innovation: Mehr Zeit für Strategie und bahnbrechende Entwicklungen.

Im dritten Vortrag zeigt Ihnen Ramona Grimm, Expertin für Innovationsmanagement und Venture Building mit Forschungshintergrund im Bereich Entrepreneurship, wie Sie künstliche Intelligenz gezielt einsetzen können, um Zeit für die strategische Ausrichtung und Entwicklung innovativer Produkte und Services zu gewinnen. Sie beleuchtet, warum eine gute Datenbasis essentiell ist und stellt praxistaugliche KI-Tools vor, die in jeder Innovationsphase unterstützend sein können. Anhand konkreter Beispiele erfahren Sie, dass KI weder kompliziert noch ein Mysterium ist, sondern ein effektives Werkzeug, um kreative Ideen schneller und effizienter in marktfähige Lösungen zu verwandeln – ganz ohne Raketenwissenschaft.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Melden Sie sich einfach per Mail an: campusrothenburg@hs-ansbach.de