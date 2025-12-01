Ramzey ist da. 2024 hatte für den jungen Frankfurter einiges im Angebot: mit “Cobalt” erschien das erste größere Projekt, wobei vor allem “Rammbock” mit Camp-Kollege OG Keemo brachial in den deutschen Rap-Untergrund einschlug. Doch es war das Ende des ereignisreichen Jahres, welches das eigentliche Highlight darstellte: Die erste eigene Headliner-Tour, welche auf Anhieb ausverkauft werden konnte. Wer 1 und 1 zusammenzählt, kommt zwangsweise zur Konklusion, dass Ramzey hier ist, um zu bleiben. Vor allem im Bereich Live-Performance konnte das Energiebündel schon eindrucksvolle Duftmarken setzen, was uns bereits ins nächste Jahr führt, denn nach dem hohen Andrang auf Karten steht 2025 bereits die nächste Tour in den Startlöchern. Konzertgänger können sich auf mehr Städte, Special Guests und natürlich jede Menge Live-Power freuen.