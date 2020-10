Die Schönheit des Zufalls

Eine Maskenspiel-Revue von und mit Theater R.A.B.

Das Erhabene und das Banale, das Traumhafte und das Satirische, Poesie und Absurdität vereinen sich auf der Bühne. Die Schauspieler Franziska Braegger, Asabe Mast und Len Shirts bringen ihre unverkennbaren Masken zum Leben. Tore zu anderen Welten öffnen sich. Menschliches, Tierisches und Abstraktes – all dies erwartet Sie in “Random Acts of Beauty”, ein Destilat der Darstellungskunst mit Masken von Theater R.A.B.

Gastspiel von Gastspiel von Theater R.A.B.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren

Dauer: 70 Minuten

Konzert mit Calaloo nach der Vorstellung

Im Anschluß feiern wir den Neustart des EpFis mit einem kleinen Calypso-Konzert! Eingeladen haben wir wieder – weil es letztes Jahr so schön war – Calaloo. Freuen Sie sich auf ihre fröhlichen, mitreißenden afro-karibischen Beats.