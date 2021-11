Random Walk - tanzende Tiere im virtuellen Raum

Lasst uns Objekte im virtuellen Raum in Bewegung bringen, indem wir ein Programm mit gemalten/ ausgeschnittenen Bildern oder Objekten füttern. Mit dem „random walk“ können einzelne Schritte einer Bewegung zufällig innerhalb eines Raumes ablaufen. Bei einem Raum kann es sich um den Bildschirm handeln: eine Anzahl von Pixeln, begrenzende Linien, Gehege...Programmiererfahrungen sind nicht erforderlich. Wir werden uns einen kleinen Programmtext ansehen mit dem wir experimentieren – der Schwerpunkt kann dabei auf der Veränderung des Textes liegen oder darin mit Schere, Papier und Farbe eigene Tiere oder Objekte zu schaffen, die sich in dem Programm von selbst bewegen. So können wir bewegliche Bilder bauen, die sich ins Internet hochladen lassen und unter einer Internetadresse abgerufen werden können.

Leitung: Magdalena Loheide

Kursnr.: F6