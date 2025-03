Randvere - De Backere - Kuypers: Briefe nach Hause

‘Kirjad Koju’ (Briefe nach Hause) ist ein zutiefst bewegendes Programm, das auf eindrucksvollen und oft herzzerreißenden Geschichten von Personen in den turbulenten Zeiten des Krieges basiert.

Die ergreifenden Berichte estnischer Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Geislingen, die herzlichen Briefe junger Soldaten, die tapfer in den Schützengräben kämpften, und die komplexen Erzählungen der Gefangenen bieten kraftvolle emotionale Einblicke, die es verdienen, aufgefrischt zu werden, insbesondere unter dem Schatten der aktuellen Gegebenheiten.

Werke namhafter Dichter und Komponisten wie Mahler, Eisler, Butterworth, Somervell, Gurney, Warlock und Poulenc verweben diese fesselnden Geschichten durch ihre eindrucksvolle und reichhaltige Musik und werden durch eine Weltpremiere von Witsenburg, speziell für das Projekt komponiert, ergänzt.

‘Kirjad Koju’ steht als ein gemeinsames Werk mit dem außergewöhnlich talentierten estnischen Pianisten Johan Randvere und dem beeindruckenden Sprecher Florian de Backere, die beide einen wesentlichen Beitrag zur tiefgreifenden Wirkung des Programms leisten. Bariton Tim Kuypers, dessen Stimme als reich, samtig und klangvoll beschrieben wird, hat eine starke Bühnenpräsenz und singt regelmäßig an der Bayrischen Staatsoper in München. Der Künstler steht zudem in einer besonderen persönlichen Verbindung mit Geislingen. Die Tante seiner Schwiegermutter gehörte zu den ersten Estinnen, die 1944 in die Stadt kamen. Ihnen folgten bis 1950 Tausende, die von der US-Militärregierung in Teilen der Stadt einquartiert wurden, was die Fünftälerstadt zum größten Sammellager für geflohene und vertriebene Esten im süddeutschen Raum machte. Nicht zuletzt dieser Zusammenhang motiviert Kuypers zu diesem einzigartigen Projekt.

