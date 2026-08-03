Ranga Yogeshwars erster Enkel Emil wurde im Januar 2020 geboren und die Chancen stehen gut, dass er das 22. Jahrhundert erleben wird. Wie wird die Welt dann aussehen?

Emils Generation wächst mit neuen Selbstverständlichkeiten auf: mit sprechenden Apparaten, künstlicher Intelligenz, einer neuen Medizin, vernetzten Medien und einem Wandel im gesellschaftlichen Miteinander. Epochale Veränderungen vollziehen sich: Vom Klimawandel mit seinen spürbaren Auswirkungen bis hin zur schwindenden Artenvielfalt, vom Ressourcenverbrauch bis hin zum konsumgeprägten Handeln beginnt ein Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Emils Welt ist also eine ganz andere als die seiner Großeltern. Sie wird das Ergebnis einer globalen Transformation sein und hierbei stellt sich die Frage nach neuen Prioritäten und Werten.

Ranga Yogeshwar, geboren 1959 in Luxemburg, ist einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Der studierte Physiker entwickelte und moderierte erfolgreiche TV-Formate wie „Quarks & Co“, ist Bestsellerautor und gefragter Experte. Für seine Arbeit wurde er mit über 60 Preisen ausgezeichnet, darunter das Bundesverdienstkreuz und mehrere Ehrendoktorwürden.