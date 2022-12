ransalp zu Fuß - in 10 Tagen in den Süden

Drei Transalp-Touren zeigen den Reiz des Fernwandern: wechselnde Landschaften, intensive Bergerlebnisse und die Spannung vor der Ankunft im sonnigen Süden. Faszinierende Fotos und viele praktische Informationen zu den drei Routen:

- E5 von Oberstdorf nach Meran: der Klassiker

- von Garmisch nach Brixen – durch die Mieminger Berge, das Stubai und die Sarntaler Alpen

- von Berchtesgaden nach Lienz – Start ist am Königsee, durch das Steinerne Meer und am Großglockner vorbei. Durch die Hohen Tauern geht es in die Osttiroler Sonnenstadt Lienz.