Rantanplan (D)

Klingt erst mal nach zwei unvereinbaren Gegensätzen. Für die Hamburger Ska-Punk-Band Rantanplan jedoch gar kein Problem. Die Herren rund um Frontmann Torben Meissner überzeugen mit intelligenten Texten und knackigen Songs, die im Ohr bleiben.

1995 der Hansestadt entsprungen, macht die nach dem Hund von Lucky Luke benannte Band schnell klar, hier wird nicht geschmust, sondern gebissen. Auf zynische und humorvolle Weise kommentieren Rantanplan Politik, Gesellschaft, Religion und Kultur, verlieren aber nie den Unernst aus den Augen. Für ihre Lyrics haben sich die Hamburger deshalb ein musikalisches Gewand aus Punk-Rock und charmantem Bläsereinsatz zugelegt, das auf ganzer Linie überzeugt. Ob nun über „Licht und Schatten“ philosophiert oder der eigenen Heimat „Pauli“ gehuldigt wird, Rantanplan wissen, was sie können. Und hören damit auch so schnell nicht auf, also: „Stay Rudel – Stay Rebel“.