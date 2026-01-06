Kinners, es ist Zeit: wir brauchen mehr Show! Mehr Polit-Tunterie, die unserer durchgenormten Leistungsgesellschaft mal wieder ordentlich den Spiegel vorhält!

Erwartet nichts und alles bei der „Ranzig“, der Tunten-Show. Carmen Bert und Lindsay Lowhäng stehen für trashige Tunterie, garstige Gesellschaftskritik, schlimme Schangeligkeit, ganz viel Liebe und werden Euch genau das im Übermaß vor die Füße spucken und das franz.K damit zum Kochen bringen!