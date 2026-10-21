Raoul Schrott I Zeitgeist

Was ist Zeitgeist? Wie entsteht er, wie verbreitet er sich und prägt Gesellschaften? Wie geben wir ihm nach oder behaupten uns gegen ihn?

Und welche Auswirkungen hat er auf die Literatur? Ein Buch, wie nur Raoul Schrott es schreiben kann: halb Essay, halb Gedichtband, ein bibliophiles Wendebuch. In seinem Essay legt Schrott eine überraschende Analyse unserer Gegenwart vor. In seinen Gedichten porträtiert er Menschen zwischen Endzeitstimmungen und Glücksverheißungen, persönlichen Gewissheiten und der Orientierungslosigkeit unserer Zeit.