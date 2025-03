Erlebe die Hip Hop Explosion in Rothenburg ob der Tauber! Bei diesem einzigartigen Jam erwarten dich 8 talentierte Live-Rapper, die mit ihren besten Tracks die Bühne zum Beben bringen.

Zusätzlich haben wir die Rap Ikone aus Franken live on stage -Bambägga. Dazu gibt es einen Open Mic für alle, die selbst zeigen wollen, was in ihnen steckt und die Creme de la Creme der Hip Hop DJs sorgen den ganzen Abend für den richtigen Beat.

Sei dabei und feiere echten Hip Hop.