Rap & Beatbox

Beatbox, Sprechen auf Musik und Sprechgesang: ein Workshop zwischen Stimme, Rhythmus und Flow.
Wir erkunden mit dem Beatbox-Europameister Robeat und Sprechkünstler Ramon Schmid Beats aus dem Mund, Worte auf Musik, freien Ausdruck zwischen Text und Sound.
Für alle, die Lust haben zu erzählen, zu spüren, zu klingen, zu rappen – und sich selbst in Klang zu verwandeln.
Nach dem Workshop beherrscht ihr die Grundlagen der Human Beatbox, könnt vielfältiger und wirkungsvoller rappen oder auf Musik Text sprechen und musikalisch miteinander improvisieren mit Beatbox, Rap und Gesang.