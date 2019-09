Die längste ROCK-NACHT in der Kantine präsentiert Euch wieder die besten Rock Classics und Party Rock Hits der letzten fünf Dekaden. Wie immer bekommt ihr auch an diesem Abend die größten Rock Partykracher live und vom Rock-DJ zu hören. MIT LINKIN PARK SPECIAL Auf vielfachen Wunsch spielt die Kantine Rock Band nochmals ein Linkin Park-Special mit weiteren, bisher ungespielten Songs für euch. Anlässlich des tragischen Todes von Chester Bennington vor zwei Jahren wurde seinem Lebenswerk erstmals 2017 in der Kantine Tribut gezollt. Im zweiten von drei Party Sets bei der ROCK KANTINE werden die größten LINKIN PARK-Hits live zelebriert und wir feiern Chesters Schaffen nochmals mit einer rauschenden Party.