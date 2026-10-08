RAP SHOW MIT FLINTA*-ARTISTS

Rap ist eine der kraftvollsten Ausdrucksformen unserer Zeit – poetisch, politisch, direkt. Kaum eine Kunstform verbindet Sprache und Musik so selbstverständlich miteinander und macht das gesprochene Wort zum Motor für Haltung, Widerspruch und Selbstermächtigung.

An diesem Abend stehen FLINTA*-Artists im Mittelpunkt, die mit ihren Texten aktuelle gesellschaftliche Fragen verhandeln, persönliche Erfahrungen teilen und den Status quo herausfordern. Zwischen Beats und Spoken Word, scharfem Witz und klarer Haltung entsteht ein Konzertabend, der die Vielstimmigkeit der deutschsprachigen Rap-Szene feiert.