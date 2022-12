Rap with Attitude: mit Hinterlandgang, Gipsy Mafia & SOUR, Red Perry, Digital Warfare

Hinterlandgang: Albert und Pablo sind Hinterlandgang, machen zusammen Rap-Musik mit dem Anspruch möglichst direkt ihr Denken und Erleben zu vermitteln.

Aufgewachsen nicht weit entfernt von Greifswald. Der Bandname ist sowohl repräsentativ für die eigenen Erfahrungen als auch programmatische Ansage. Ihre Lieder geben das wieder, was sie umgibt und beschäftigt: Albert und Pablo liefern Eindrücke, die authentisch und spürbar sind. Ihre Texte sollen nicht von außen oder von oben herabkommen, sondern mittendrin stattfinden und direkt auf die Hörenden wirken. Keine Angst haben die beiden vor dem Einsatz von Pathos, der gut zur Atmosphäre der düsteren, traplastigen Beats und der Unmittelbarkeit der Gefühlslage passt. Und irgendwie kann auch der ironisch-distanzierteste Nihilist darüber nicht sauer sein, denn: Hinterlandgang machen worauf sie Bock haben. Wenn Pathos sich richtig anfühlt, dann gibt es eben Pathos. Was ist realer als das?

https://www.youtube.com/watch?v=1uwF0bA3E9k

Gipsy Mafia: 2006 gründeten die Brüder Skill und Buddy OG im serbischen Zrenjanin ihr HipHop-Duo GIPSY MAFIA. Von Beginn an ging es um Oldschool-HipHop mit direkten und aussagekräftigen Texten, gegen die korrupte Politik und den alltäglichen Rassismus in- und außerhalb ihrer Heimat Serbien. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen Vorbildern wenden sich GIPSY MAFIA in ihren Texten offensiv gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus im Allgemeinen sowie auch in weiten Teilen der HipHop-Szene. Immer wieder werden Ausgrenzung und Diskriminierung der Roma thematisiert. Zunächst als Duo, seit 2015 ergänzt durch DJ Koki und DJ Jul, fanden mehrere Balkan- und Westeuropatourneen statt. Und immer wieder ergänzt durch die musikalische Live-Unterstützung von Bands.