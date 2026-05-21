rapa©tiv 2026

Let us move youDie freie bühne stuttgart präsentiert Künstler*innen von Morgen

Die Talentshow der freien bühne stuttgart bringt Menschen mit und ohne Behinderungserfahrung auf die Bühne

Für Menschen von 9 bis 99

15 junge Talente mit und ohne Behinderungserfahrung ab 13 Jahren erzählen aus ihrem Leben. Garantiert ein einmaliges Erlebnis.

Rap'n'Songs, Instrumentalmusik, Break'n'Dance – unser Programm ist so vielfältig wie die Künstler*innen selbst.

Das professionelle Leitungsteam – Babak Sayyar (Rapper, Rapcoach, Musikproduzent) und Gvantsa Gazdeliani (Theaterpädagogin), zwei Inklusionsassistenten und eine Mentorin – unterstützt jede*n Teilnehmer*in darin, auf die ihr/ihm angemessene Weise an der kreativen Arbeit mitzuwirken. Jede*r Teilnehmer*in macht ihre/seine eigene Nummer mit Text, Tanz, Musik und Gesang. Auf Deutsch, Türkisch, Arabisch, Fantasiesprache – Hauptsache es fetzt.

Im Anschluss an unsere Show laden wir die Zuschauer*innen ein, bei einer Open Stage selber auf die Bühne zu kommen. Schnapp dir das Mikro und hol dir deinen Applaus!

Die freie bühne stuttgart ist das Theater in Stuttgart, in dem Menschen mit beHinderung professionell künstlerisch arbeiten können. Das interdisziplinäre künstlerische Leitungsteam der fbs arbeitet seit 2013 mit körperlich bzw. kognitiv beHinderten Künstler*innen. Ziel der Arbeit ist es, Fragestellungen, Erfahrungen, Sichtweisen, das Lebensgefühl von Menschen mit beHinderung als Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders künstlerisch zu untersuchen und an etablierten Kulturorten in Stuttgart öffentlichkeitswirksam darzustellen. Dafür arbeitet die freie bühne stuttgart in einem dichten Netzwerk von Kooperationen mit Einrichtungen, Institutionen in den Bereichen Kultur, Bildung und Behindertenhilfe in Stuttgart und der Region.