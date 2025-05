RAPA©TIV! Lass dich verstrahlen!

Eine rapShow des mixedability-ensembles der freien bühne stuttgartFür 90 Minuten an die Macht – unser Einsatz zum Weltgeschehen: der Rap, die Texte, die Performance kommen von Herzen. 12 jungen Frauen und Männer des mixedability ensembles der freien bühne stuttgart machen die Ansage, fegen über die Bühne und reißen dich vom Hocker. Dank an den Rapper Bobby Sayyar (@workshops0711) und den Theatercoach Ismene Schell für die Unterstützung, alles zu geben. Werde R@PAKTIV! Komm vorbei! Öffne dein Herz und fang an zu strahlen! Eine Produktion der freien bühne stuttgart-mixedability. Mit freundlicher Unterstützung durch das Zentrum für kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg.

In Kooperation mit der Theaterakademie Stuttgart und der Nikolauspflege.