RAPAOTIV! • Rap Show & Open Mic

Die rapShow des mixedability Ensembles der freien Bühne Stuttgart für Zuschauer*n ab 10 Jahren mit freundlicher Unterstützung durch das Zentrum für kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg.

Rap ist Haltung, Beat und Sprache – und bei RAPAKTIV! wird er zur Bühne für Vielfalt. Die freie bühne stuttgart – mixedability ensembles ihre Rap-Show nach Waiblingen.

Am Mikrofon stehen Künstler:innen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Menschen mit und ohne Behinderungserfahrung, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, mit ganz eigenen Lebensgeschichten.

Hier treffen Flow und Improvisation auf literarische Pointen, hier mischen sich Alltagserfahrungen mit poetischen Bildern und politischen Botschaften. Jeder Song erzählt ein Stück Wirklichkeit – manchmal rau, manchmal humorvoll, oft überraschend nah an dem, was viele aus ihrem eigenen Leben kennen.

Die Stärke von RAPAKTIV! liegt im Gemeinsamen: Beats werden live auf der Bühne gebaut, Texte entstehen aus dem Bauch heraus, und immer wieder öffnen sich Slots für spontane Teilnehmende aus dem Publikum. Wer den Mut hat, kann selbst ans Mikro treten – unterstützt von erfahrenen Rap-Coaches und getragen von einem offenen, solidarischen Raum.

Mit RAPAKTIV! zeigt die freie bühne stuttgart, wie inklusives Theater und Hip-Hop-Kultur zusammenfinden. Das Ergebnis ist kein glattpoliertes Konzert, sondern ein Abend voller Energie, Authentizität und Begegnung.