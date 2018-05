Rapfilm w / DJ Craft (K.I.Z.)

Außerdem ist er seit Kurzem Teil des zwischen Cloud Rap und Afro Trap operierenden DJ-Kollektivs Scheibenwischergang, mit dem er auch eine eigene Partyreihe veranstaltet: Motorsports. Und, als wären eine eigene Partyreihe, wöchentliche Gigs und Mixtapes nicht genug, werkelt DJ Craft momentan zudem mit Hochdruck an seinem Deutschrap-Debüt als Produzent und Solokünstler. All das spricht dafür, dass 2018 ein aufregendes Jahr für DJ Craft werden wird. So manches wird anders werden, aber nicht alles. Seid unbesorgt! Trotz neuer Einflüsse, Inspirationen und Projekten wird sich eine entscheidende Sache mit Garantie nicht ändern: Wer sich DJ Craft ins Haus holt, dem ist ein mitreißender Abend garantiert.