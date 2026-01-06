RAPHAËL PICHON & ENSEMBLE PYGMALION

Welt, gute Nacht.

Die Traumata des Dreißigjährigen Kriegs waren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch allgegenwärtig: Wie schnell das Leben enden kann! Den Ängsten der Menschen setzten die Komponisten jener Zeit tröstende, besinnliche und spirituelle Musik entgegen. Das Ensemble Pygmalion und sein Gründer Raphaël Pichon entführen mit ihrem Programm »Welt, gute Nacht« in diese musikalische Sphäre. Mit geistlicher Musik von Dieterich Buxtehude, Philipp Heinrich Erlebach, Nicolaus Bruhns und Mitgliedern der Bach-Familie erzählen sie von Schmerz, Leid und Hoffnung der Menschen im Barock.

Raphaël Pichon machte schon im jugendlichen Alter als Countertenor Furore, heute ist er mit seinem Originalklang-Ensemble Pygmalion weltweit auf Erfolgskurs. »Bach hat mein Leben verändert«, stellt Pichon unumwunden fest. Immer wieder lotet er dessen Werk mit seinem staunenswerten Ensemble Pygmalion aus, jedes Mal erhellend und beglückend. Gemeinsam zeichnen sie mit melancholischen Vokalwerken ein Porträt der Bach-Familie, die Komponisten ganz unterschiedlicher musikalischer Handschrift hervorgebracht hat. »Welt, gute Nacht« fügt sich zu einem besinnlich-berührenden Panorama barocker Tonkunst zusammen, einem Abend von schmerzvoller Schönheit.

Werke von Johann Christoph Bach, Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Michael Bach, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Bach, Nicolaus Bruhns

Maïlys de Villoutreys, Perrine Devillers, Lucile Richardot, William Shelton, Zachary Wilder, Antonin Rondepierre, Tomáš Král, Alex Rosen, Renaud Bres Gesang

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon Dirigent