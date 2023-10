Raphael Wressnig & The Soul Gift Band feat. Rachelle Jeanty

Raphael Wressnig repräsentiert eine Schnittstelle zwischen Soul, Blues und Funk-Rhythmen.

Was so unheimlich groovig, funkig, soulig, bluesig klingt und das Bewusstsein im Nu auf “Good Times” programmiert, braucht exzellente Musiker, die sämtliche Stile im kleinen Finger haben - Gitarrist Enrico Crivellaro & Drummer Hans-Jürgen Bart.

Rachelle Jeanty stammt ursprünglich aus Haiti, wurde in New York geboren und ist in Montreal aufgewachsen. Sie kann auf eine beeindruckende Karriere mit Auftritten in der David Letterman Late-Night-Show, im Madison Square Garden und auf weltweite Tourneen zurückblicken.