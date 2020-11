Die Konzert-Trias wird vom kongenialen Duo Raphaela Gromes (Violoncello) und Julian Riem (Klavier) eröffnet. Die beiden Musiker zeichnet ein leidenschaftlicher Zugang zur Musik und gegenseitiges intuitives Verstehen der musikalischen Absichten des Partners aus. Das 2012 gegründete Duo trat in den vergangenen Saisons bei Festivals wie den Mecklenburg Vorpommern Festspielen, dem Schleswig-Holstein Musikfestival und den Ludwigsburger Schlossfestspielen sowie in Musikzentren wie dem Konzerthaus Wien, der Tonhalle Zürich und der Laeiszhalle Hamburg auf. 2019 wurde die Offenbach-CD mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. In Fellbach spielt das Duo Werke von Robert Schumann, Franz Schubert und Richard Strauss.

Aufgrund der pandemischen Situation werden statt eines abendfüllenden Konzerts zwei kleinere Konzerte à ca. 60 Minuten aufgeführt. Dies ermöglicht einem größeren Publikum an den Konzerten teilzunehmen. Dennoch ist die Platzzahl aufgrund der bestehenden Abstandsregelungen sehr begrenzt.