Rappenau on Ice

Bald ist es wieder soweit: Bad Rappenau geht auch dieses Jahr wieder „ON ICE“!

Die Stadt Bad Rappenau lädt ihre Einwohner und Gäste ein, vom 14.12.2023 bis zum Ende der Weihnachtsferien am 07.01.2024, auf einer klimafreundlichen (Kunststoff)Eisbahn vor dem Rathaus ihre Runden auf Schlittschuhen zu drehen.

Die Bahn mit einer Größe von 10 x 20 Metern bietet Fahrvergnügen für alle. Und das, ohne das Klima zu belasten. Diese recyclebare, synthetische Eisbahn kann bei jeder Temperatur befahren werden, versursacht keinerlei Emissionen, keine Energiekosten und garantiert trotzdem ein realistisches Eislauferlebnis für Groß und Klein. Energiesparsame LED-Beleuchtung lässt zudem weihnachtliche Vorfreude aufkommen.

Schlittschuhe in den Größen 25 bis 47 können ausgeliehen werden, ebenso die Eislauflernhilfen für Kinder. Aber auch mit den eigenen Schlittschuhen kann hier jeder passionierte Eisläufer seine Kunststücke üben. Bei Bedarf können die eigenen Schlittschuhe auch geschliffen werden. Bevor man die Eisfläche betritt, meldet man sich einfach im Container am Eingang an

Rund um das Eislaufen gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Los geht es mit der Eröffnung der Eisbahn am Donnerstag, dem 14.12.2023 um 16.30 Uhr mit einer kleinen „Eislaufshow“ von Eisläuferinnen und Eisläufern des Rollschuh- und Eislaufvereins Heilbronn, die ihre Eis-Choreografie auf die Rappenauer Schlittschuhbahn bringen werden. Sie zeigen, wie Eislaufen in Perfektion ausschauen kann, bevor die Besucher dann selbst auf dem Eis Schlittschuhlaufen können.

Am Freitag, dem 15.12.2023, um 17 Uhr präsentiert das Modehaus Bauer eine große Modenschau mit fetziger Musik und schwungvoller Moderation.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am Donnerstag, dem 21.12.2023, um 18.30 Uhr an alle, die es möchten, bei einem kurzen Innehalten und Liedern der Cordials verteilt. Bitte hierzu eine Laterne mitbringen, damit das Licht erfolgreich nach Hause transportiert werden kann.

Eine Eisdisco mit Hits aus den 1980er Jahren wird es wie immer im Januar 2024 geben. Der genaue Termin wird wetterbedingt kurzfristig bekannt gegeben

Schulklassen können vormittags ihre Runden drehen; Kindergeburtstage werden dieses Jahr wieder „On Ice“ gefeiert. Anmeldungen bitte unter info@rappenau-on-ice.de. An den Wochentagen können Rappenauer Firmen gerne das Eislaufen als teambildende Maßnahme ausprobieren.

Andrea Leiensetter und Michael Ortiz sorgen dafür, dass der kleine Hunger erst gar nicht aufkommt und der Glühweindurst gestillt werden kann.