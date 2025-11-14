Puppenspieler Veit Utz Bross präsentiert im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz sein neuestes Stück: Rapunzel.

„Es war einmal...“, so fängt das Grimmsche Märchen an. Bevor es aber richtig anfängt, fragt der Puppenspieler Veit Utz Bross sein Publikum, ob sie das Märchen kennen. Der Puppenspieler bespricht mit den Zuschauern, was alles gebraucht wird, um ein Puppenspiel daraus zu machen. Er räumt ein paar Sockel um, vor einem Stuhl wird die Kulisse eines Hauses gestellt, der Garten entsteht, ein hoher Turm ist plötzlich da. Die benötigten Figuren werden vorgestellt, ja, und dann geht es los mit: „Es war einmal...“ Alles geschieht so, wie es im Märchen vorkommt mit wunderschönen Figuren, meisterlich gespielt. Bis es dann am Ende heißt: „Er führte Rapunzel und die Zwillinge in sein Reich. wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.“