RARE PLEASURES

Ein hochwertiges italienisches Brunchbuffet in brutalistisch-schlichter Kulisse begleitet von einem vinyl only RnB DJ Set und anschließender Day Party.

Ticket inkl. Brunch und welcome-drink: 45,- € zzgl. Gebühren

Ticket Day Party (14-16:00 Uhr) inkl. welcome-drink: 15,- € zzgl. Gebühren...

Wir möchten aus unserer Liebe zur Musik und zu hochwertigem Essen einen Ort abseits von Nightlife kreieren und ihn mit guten Menschen genießen.

Unser Traum von einem Buffet mit vielen leckeren Spezialitäten, die man im Stehen oder im Sitzen isst, an einem Drink nippt und umgeben von grounded people gute Musik auf einer high-end Anlage hört, wird wahr.

Freut euch auf einen schönen Sonntag in guter Atmosphäre an einem besonderen Ort.

Italienisches Frühstücksbuffet (auch vegetarisch)

Kaffeespezialitäten aus der Rocket Espresso Milano

Bellini, Spritz & Mimosas

Kaffee und Drinks sind nicht im Ticket enthalten.

No dress code – wear whatever makes you feel good.

a melodic brunch situation

by Pleasures & Collina