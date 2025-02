"Rasen oder Wiese?

Vortrag mit Johannes Martin Jeutter

Wie kann ich ohne Gift zu verwenden einen guten Rasen aufbauen? Wie pflege ich den Rasen optimal, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Blumenwiese im Garten zu integrieren? Was muss getan werden, um ideale Voraussetzungen zu schaffen und blüht dann wirklich das ganze Jahr der Mohn? Wo finde ich die beste Blühmischung und taugt die dann auch für Insekten? Gartenbesitzer erfahren bei dieser Vortragsveranstaltung vom Gärtnermeister, was sie tun können, damit das Grün sprießt und es bunt wird. Sie erhalten Tipps und Anregungen, und können Fragen an den Fachmann richten.