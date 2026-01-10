Rasender Stillstand - Von der Entwicklung der Zeit

Kuratiert von Marco Hompes und Marleen de Kramer.

Die Ausstellung im Obervogteisaal im Schloss Hellenstein zeigt am Beispiel einzelner Zeitmesser die menschlichen Bemühungen, möglichst präzise Messapparate zum Bestimmen von zeitlichen Verläufen zu entwickeln. Von der Beobachtung der Himmelskörper bis hin zum Messen bestimmter Zeitspannen werden anhand einzelner ausgewählter Objekte nicht nur die technischen Aspekte zum Bestimmen von zeitlichen Verläufen dargestellt, sondern auch die damit einhergehenden gesellschaftlichen Entwicklungen und Normen.