Rasga Rasga

RasgaRasga ist pure Energie. Wenn sie mit ihrer Präsenz den Raum einnehmen und zu ihrem irren Musikgemisch ansetzen, ist das wie eine Stromschnelle, die dich aus dem Alltag reißt und an einen bunten und glitzernden Ort trägt. Einen Ort des Fallenlassens, des Miteinander und des Moments.

Lass dich treiben und tauch ein in ein Meer voller Farben und Dynamik – mal euphorisch ausbrechend und dann wieder intim berührend, mal melancholisch flächig um dann wieder rhythmisch nach vorne zu treiben – RasgaRasga bringen mit ihrem neuen Album HAFEN FLEUR ihren Herzschlag, ihre Stimmungen und Gefühle auf die Bühne. Dabei entwickeln die fünf Instrumentalisten plus Sängerin einen Sog, der das Publikum nicht freigibt bevor alles erlebt ist. Lass dich mitziehen und nimm auf was geht.