Wenn RasgaRasga die Bühne betreten und zu ihrem irren Musikgemisch ansetzen, ist das wie eine Stromschnelle, die dich aus dem Alltag reißt und an einen bunten und glitzernden Ort trägt. Ein Ort des Fallenlassens, des Miteinander und des Moments.

Mit der Entscheidung wieder in eine gemeinsame Stadt zu ziehen und sich voll auf die Musik zu konzentrieren haben sich die sechs Freunde wieder neu erfunden. Ihr brandneues Album ist das Resultat ihrer aufregenden Zeit in Köln und nun wollen die fünf Instrumentalisten plus Sängerin keine Bühne mehr unberührt lassen.

Lass dich treiben und tauch ein in ein Meer voller Emotion, Energie und Dynamik – mal euphorisch ausbrechend und dann wieder intim berührend, mal melancholisch flächig um dann wieder rhythmisch nach vorne zu treiben – RasgaRasga bringen mit ihren neuen Songs ihren Herzschlag, ihre Stimmungen und Gefühle auf die Bühne. Mit 16 Instrumenten und fünf Sprachen entwickelt ihre Show einen Sog, der das Publikum nicht freigibt bevor alles erlebt ist. Lass dich mitziehen und nimm auf was geht.