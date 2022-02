Rassismus und koloniale Gewalt

Ein Streifzug zwischen dem Haus der Geschichte und dem Linden-Museum Stuttgart. Mit Dr. Caroline Gritschke, Rosalie Möller und Debora Nsumbu

Die gewaltvolle Zeit des Kolonialismus hat Spuren in Stuttgart hinterlassen. Die Gründung des Linden-Museums zählt ebenso zur Kolonialgeschichte der Landeshauptstadt wie umstrittene Denkmäler. Darum geht es in einem multiperspektivischen Rundgang vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg über kolonialgeschichtlich bedeutsame Orte zum Linden-Museum. Dabei wollen wir miteinander ins Gespräch kommen über Lücken in der Erinnerungskultur sowie über politische Kulturen der Gewalt im Kolonialismus und ihre Folgewirkungen bis in die Gegenwart.

In Kooperation mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg im Rahmen der Sonderausstellung "Hass. Was uns bewegt"