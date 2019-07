Rastrelli Cello Quartett feat. Joel Blido

Benefizkonzert zu Gunsten der Notfall-Pädagogik aus Anlass "100 Jahre Waldorfpädagogik"

Die vier Musiker spielen ihre Lieblingsmelodien aus 18 Jahren gemeinsamen Musizierens: Klassik, Pop, Jazz, Blues und Klezmer.

Der Erlös der Abende kommt der Notfallpädagogik zugute: www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik/

Programm:

Von Brahms bis Beatles

Pablo Casals: Song of the Birds

David Popper: Tarantella

Peter Tschaikowsky: Andante Cantabile aus dem Quartett Nr.1

Edvard Grieg: Zwei Szenen aus "Peer Gynt"

- Solveigs Lied

- In der Halle des Bergkönigs

Johannes Brahms: Auswahl der "Ungarische Tänze" Nr.13,14,17

John Williams: Harry Potter Medley

Paul Desmond: Take Five

Pause

BEATLES SONG BOOK

John Lennon - Paul McCartney - George Harrison

Yesterday – St.Pepper’s lonely hearts club band - Things we said today – If I fell – Honey Pie – Here comes the sun – Penny Lane - Michelle – Till there was you – I saw her standing there - Here, there and everywhere – Night before – Dizzi miss Lizzi.

RASTRELLI CELLO QUARTETT

KIRA KRAFTZOFF Künstlerische Leiter

MISHA DEGTJAREFF - KIRILL TIMOFEJEV - SERGIO DRABKIN

Alle Bearbeitungen: Sergio Drabkin – Kira Kraftzoff