Rathaussturm & Guggentreffen des 1. Karnevalverein Leonberg

Am 08. Februar 2026 ist es wieder soweit:
Rathaussturm in Leonberg!
Treffpunkt: Marktplatz Leonberg
Uhrzeit: 11:11 Uhr
Gemeinsam mit unseren befreundeten Vereinen marschieren wir zum Leonberger Rathaus – fest entschlossen, das närrische Regiment zu übernehmen!
Der Oberbürgermeister wird sich seinen Verfehlungen stellen müssen – die Anklage wird lautstark verlesen und es gibt kein Entkommen!
Nach dem erfolgreichen Sturm auf das Rathaus wird ihm der Rathausschlüssel abgenommen – und schließlich holen wir ihn feierlich aus dem Rathaus hinaus zu seinem närrischen Volk!
Direkt im Anschluss startet das große Guggenmusiktreffen auf dem Marktplatz!
Freut euch auf:
mitreißende Guggenklänge
närrisches Treiben
Essen & Trinken
Stimmung bis zum Abend!
Ein Muss für alle Närrinnen, Narren und Fasnetsfans!
Kommt zahlreich, bringt eure gute Laune und euer schönstes Kostüm mit – denn gemeinsam machen wir Leonberg närrisch! Darauf ein kräftiges Le-O!