Rathaussturm & Guggentreffen des 1. Karnevalverein Leonberg

Am 08. Februar 2026 ist es wieder soweit:

Rathaussturm in Leonberg!

Treffpunkt: Marktplatz Leonberg

Uhrzeit: 11:11 Uhr

Gemeinsam mit unseren befreundeten Vereinen marschieren wir zum Leonberger Rathaus – fest entschlossen, das närrische Regiment zu übernehmen!

Der Oberbürgermeister wird sich seinen Verfehlungen stellen müssen – die Anklage wird lautstark verlesen und es gibt kein Entkommen!

Nach dem erfolgreichen Sturm auf das Rathaus wird ihm der Rathausschlüssel abgenommen – und schließlich holen wir ihn feierlich aus dem Rathaus hinaus zu seinem närrischen Volk!

Direkt im Anschluss startet das große Guggenmusiktreffen auf dem Marktplatz!

Freut euch auf:

mitreißende Guggenklänge

närrisches Treiben

Essen & Trinken

Stimmung bis zum Abend!

Ein Muss für alle Närrinnen, Narren und Fasnetsfans!

Kommt zahlreich, bringt eure gute Laune und euer schönstes Kostüm mit – denn gemeinsam machen wir Leonberg närrisch! Darauf ein kräftiges Le-O!