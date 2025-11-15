Faschingsauftakt und Inthronisation des neuen Prinzenpaares Am Samstag, den 15. November 2025 ist es endlich wieder soweit und die 5. Jahreszeit beginnt.

Faschingsauftakt mit Inthronisation in der Deutschordenstadt Gundelsheim: Um 10:00 Uhr Offizielle Eröffnung mit Ankündigung des Prinzenpaartippspiels durch den Präsidenten Hans-Peter Bechtold. danach der musikalische Auftritt von LAUT-LOS gegen 10:55 Uhr findet die Verabschiedung des amtierenden Prinzenpaars und Verkündigung des Ergebnisses des Prinzenpaar Tippspieles statt. 11:05 Uhr stellt sich die Garde zum Spalier vor dem Rathaus auf 11:11 Uhr Prinzenpaar fährt vor, daraufhin Prinzenpaarvorstellung vor dem Rathaus und Einmarsch ins Rathaus 11:20 Rede des Präsidenten Hans-Peter Bechtold und Rede von Frau Bürgermeisterin Heike Schokatz mit anschließender Schlüsselübergabe an das neue Prinzenpaar und der Antrittsrede des Prinzenpaares. ab 11.30 Uhr erhalten die Aktiven des GCV den Jahresorden der kommenden Kampagne überreicht und langjährige verdiente Aktive erhalten vom Landesverband Württembergischer Karnevalvereine und vom Bund Deutscher Karneval Ihre Auszeichnung vom Vertreter des Landesverbandes überreicht. vor dem Rathaus wird weiter gesungen und geschunkelt. Für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt.