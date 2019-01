Ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumskampage ist der erstmals stattfindende Rathausturm am 28.2.2019 um 14 Uhr am Ilsfelder Rathaus. Die Kindergärten, Schulen sowie die Ilsfelder Bevölkerung sind recht herzlich dazu eingeladen, die Hexen zu unterstützen die Macht über die „Närrische Tage“ in Ilsfeld zu übernehmen.