Am 11. Januar findet der traditionelle Rathaussturm in der Innenstadt und auf dem Laien statt. Der Festzug startet um 15:00 Uhr am Anfang der Marktstraße (Ecke Hirschlander Straße) und führt über die Marktstraße zum Rathaus.

Die Verwaltungsspitze ist gespannt, ob es die Narren wieder ins Rathaus schaffen!

Für das leibliche Wohl ist anschließend gesorgt.