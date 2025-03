RATS ON RAFTS (NL)

Rats On Rafts ist eine niederländische Band, deren Musik eine Mischung aus Post-Punk, New Wave und experimentellem Rock ist. Ihr Sound ist geprägt von düsteren, treibenden Rhythmen, kantigen Gitarrenriffs und einer atmosphärischen, teils chaotischen Produktion. Sie kombinieren oft energische, unkonventionelle Strukturen mit einem minimalistischen, aber intensiven Stil, der an Bands wie The Fall und Gang of Four erinnert, während sie zugleich Einflüsse aus Psychedelic Rock und Noise-Pop integrieren.

Pressezitat:

“One of the great contemporary European rock bands” Louder Than War

Präsentiert von: ByteFm