Beach-Fun Turnier 2025

Am Samstag, 26. Juli 2025 findet bereits zum 24. Mal das Möckmühler Volleyball-Fun-Beach-Turnier statt.

In entspannter Atmosphäre wird auf der Beachvolleyballanlage der Spvgg Möckmühl gebaggert und gepritscht. Das Turnier ist für jeden, der Lust hat, bei Sommer, Sonne, Strand und Musik auf dem Beachvolleyballplatz um Punkte zu kämpfen. Für das leibliche Wohl ist auf der Anlage gesorgt. Genauere Infos per Mail an beach@smash-city.de bzw. Anmeldeformalitäten im Bild. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!