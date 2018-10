Ratte Ratzig sieht rot

Hafenratte Ratzig hat sich alles gemütlich eingerichtet. Sie arbeitet bei der Hafenverwaltung, Abteilung „Allessauberwunderbar“ und wohnt in der Brottrommel mitten in der Speisekammer. Doch plötzlich gerät ihr so schön sortiertes Leben aus dem Takt. Aus allen Ecken der Weltkugel kommen fremde Wanderratten als blinde Passagiere von den riesigen Containerschiffen. Anfangs findet Ratte Ratzig das sehr bedrohlich, bis sie Berry Bill kennenlernt……

Inhaltliche Kernpunkte sind u. a. Chancengleichheit für Menschen anderer Herkunft, Verschmutzung der Weltmeere und die Machenschaften der Schleuser. Humoristisch clownesk aber auf ebenso ernsthafte Art erleben wir Ratte Ratzig auf ihrer Kreuzfahrt durchs Leben.Als Hauptfigur erscheint sie mal comicartig überspitzt dann aber wieder sehr menschlich. Ein poetisches Stück Theater mit Spaß und Tiefgang.