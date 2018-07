Ratte Ratzig sieht rot

Mit der Theatercompanie Stagejumpers

Eine feurige Parabel für Kinder und Erwachsene von 6 – 99 Jahren.

Hafenratte Ratzig hat sich alles gemütlich eingerichtet. Sie arbeitet bei der Hafenverwaltung, Abteilung „Allessauberwunderbar“ und wohnt in der Brottrommel mitten in der Speisekammer. Doch plötzlich gerät ihr so schön sortiertes Leben aus dem Takt. Aus allen Ecken der Weltkugel kommen fremde Wanderratten als blinde Passagiere von den riesigen Containerschiffen.

Anfangs findet Ratte Ratzig das sehr bedrohlich, bis sie Berry Bill kennenlernt……

Eintritt: Kinder 4€, Erwachsene 5€ im Vorverkauf, direkt zur Veranstaltung 5€/6€

Kartenvorverkauf in der Mediothek und der SchönBuchHandlung