Also, Ratttengold mit drei „T“ ? Ratttengold sind ziemlich genau genommen Oma Hans, Angeschissen, Dackelblut, Kommando Sonne-Nmlich und Blumen am Arsch der Hölle. Also, die Rachut Bands… Also, allen voran Jens Rachut und Andreas Ness die o.g. Bands gegründet und jeweils kurz vorm Gipfel des Massentauglichen wieder aufgelöst haben. Eingepackt hat man sich dann noch Armin Nagel der u.a., bei Oma Hans trommelte und Wieland Krämer, den Dackelblut Bassisten.

Oscaretten, Bambinoten, Kontrollen, Preise, Podeste? 120 Jahre Punk !

120 Jahre unterm Eis, 120 Jahre getaucht und nichts gefunden - gesucht -aber niemals in der Nähe von was brauchbaren – Punk verraten und verkauft …. die sind draußen aber wer bekommt das graue helle Licht ?

Alle 12 Planeten plus Milchstraße mit Zubringern wollen es auch wissen .. Wer ist die beliebteste Punkband der letzten 120 Jahre? Es wurde gewählt. Alle Länder in Worten. Alle haben ihre Stimmen abgegeben, die jetzt ausgezählt wurden. Das Ergebnis ist unvermutet wie ein Nashorn das Eier legt. Aus den Märchenwäldern der Nullindustrie, den Traumwerften im Unterholz des gehobenen Geschmackes, kommt der Sieger aus ja aus welchen Wald genau.........? Hamburg ....ja das ist groß sagen viele, aber wo und vor allem wer ist die beliebteste Punkband aus dem Planetensystem? Es ist Ratttengold ! „Wer“, fragt der Bürgermeister vom Mars, „ist Ratttengold?“ „Wer ist der Bürgermeister vom Mars?“ fragt Ratttengold. Freut euch, nach Asien, Afrika und Osteuropa jetzt hier in der BRD. Ja ja Glück gehabt. Werdet Zeitzeugen, küsst einen Baum und bekommt Flügel aus Hirse, tanzt Ecken in die Kreise im ungechlorten Quatsch. So wird das nichts! Sondern geht einfach in die Märchenshow von Ratttengold, träumt weiter vom beheizten Leben, dass es in diesem Märchen niemals gibt. > Ratttengold wird von den Sibirischen Falten begleitet.