Rauch trifft Destillat – mit der „Vorstadtbrennerei Gärtringen“

Bernd Amann & die „Vorstadtbrennerei“ bringen ausgewählte Destillate mit.

Freuen Sie sich auf die Verkostung ausgewählter Edelbrände, Likör, Whisky, Gin oder Rum aus dem Hause der Vorstadtbrennerei aus Gärtringen. Genießen Sie eine erlesene Auswahl passend zu den leckeren Speisen aus dem Smoker.

Unser Tasting richtet sich an alle Genussmenschen – egal ob Sie Neuling sind, Ihre Sinne schärfen möchten, oder ein erfahrener Kenner, der nach neuen Geschmackserlebnissen sucht. Wir erklären die Besonderheiten von der Frucht bis zum Destillat in Verbindung mit den verschiedenen Sorten, geben Tipps zur Verkostung und lassen Sie in die Materie eintauchen.