Rauch und Torf

eine Entdeckungsreise durch das Torfmoor

bis

Schiller-Volkshochschule Strohgasse 7, 71672 Marbach am Neckar

Rauchig-torfige Whiskys sind ein polarisierendes Thema - entweder man liebt oder man hasst sie. 

Doch Rauch ist nicht gleich Rauch, es gibt viele feine Unterschiede. Torf und die Methode, das Malz zu räuchern, haben eine fast genauso lange Geschichte wie die Whiskyherstellung selbst. Diese und was genau Torf ist, wie er angebaut wird und ins Glas kommt erfahren Sie in diesem Kurs. Ebenso wird erklärt was Phenole sind, was diese bewirken und was hinter ppm steckt. Im Rahmen der Degustation von 6 x 2cl Whisky zzgl. eines Dram zur Begrüßung lernen Sie eine breite Palette an rauchig-torfigen Whiskys kennen, sowie Wissenswertes zur Bewertung von Whiskys. Da die Auswahl von leicht rauchigen Whiskys über getorfte Klassiker bis hin zu Torfmonstern reicht, ist das Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Zudem wechseln die angebotenen Abfüllungen bei jedem Kurs.

Dazu werden Brot und Wasser gereicht. 

Info

Schiller-Volkshochschule Strohgasse 7, 71672 Marbach am Neckar
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Rauch und Torf - 2025-11-14 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Rauch und Torf - 2025-11-14 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Rauch und Torf - 2025-11-14 18:00:00 Outlook iCalendar - Rauch und Torf - 2025-11-14 18:00:00 ical

Tags