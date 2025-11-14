Rauch und Torf

Rauchig-torfige Whiskys sind ein polarisierendes Thema - entweder man liebt oder man hasst sie.

Doch Rauch ist nicht gleich Rauch, es gibt viele feine Unterschiede. Torf und die Methode, das Malz zu räuchern, haben eine fast genauso lange Geschichte wie die Whiskyherstellung selbst. Diese und was genau Torf ist, wie er angebaut wird und ins Glas kommt erfahren Sie in diesem Kurs. Ebenso wird erklärt was Phenole sind, was diese bewirken und was hinter ppm steckt. Im Rahmen der Degustation von 6 x 2cl Whisky zzgl. eines Dram zur Begrüßung lernen Sie eine breite Palette an rauchig-torfigen Whiskys kennen, sowie Wissenswertes zur Bewertung von Whiskys. Da die Auswahl von leicht rauchigen Whiskys über getorfte Klassiker bis hin zu Torfmonstern reicht, ist das Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Zudem wechseln die angebotenen Abfüllungen bei jedem Kurs.

Dazu werden Brot und Wasser gereicht.