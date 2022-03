Rauchen (D)

LOL, wer bist du? Die universelle Antwort der Band auf die brennenden Fragen, die niemanden interessieren: Was ist das für ein Genre? Wieso versteht man die Texte nicht? Warum habt ihr so komische Frisuren? Die Band Rauchen aus Hamburg beantwortet essentielle Fragen ironisch und hat damit den Punk auf seine Wirkstoffe destilliert. Die dadurch entstandene Hardcore-Mischung hat Punch. Die Musik ist ein beherztes Eindreschen mit dem Baseballschläger auf Spießigkeit und Deutschtümelei. Der Rundumschlag gegen Kartoffeligkeit und Patriarchat geschieht in kurzen Episoden von ein- bis zweiminütiger Spielzeit, die von blind-wütenden Gitarrenparts und dem teilweise vernichtenden Geschrei ihrer Frontsängerin Nadine leben. Am Ende des Tages bleibt der Genuss eines Rauchen-Konzerts letztlich wie das Rauchen selbst: dreckig und ungesund, aber eben auch nicht frei von einem gewissen Reiz.

Das Album „Nein“ ist für mich das Loslassen vom Festhalten an Genre Regelwerken. Die Vereinigung von Unsicherheit und Aufregung, neues auszuprobieren. Ein Blick nach vorne mit der Frage im Hinterkopf: Was machen wir aus den Missständen, mit denen wir uns beschäftigen? Es ist auch ein Versuch zu träumen, der immer wieder scheitert an der Realität, an kapitalistischen Verhältnissen, an eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Doch eines ist auf jeden Fall geblieben – die Wut, die uns antreibt, mit einem Unterschied. Wir haben gemerkt dass sie nicht immer laut sein muss, um deutlich zu werden.” – Nadine (Gesang)

ES GILT 3G!

Zutritt aktuell nur mit 3G (Geimpft, Genesen oder Getestet)

Bitte Ausnahmen beachten!

Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Bitte weitere Coronainfos beachte