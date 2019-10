Rauchzeichen - die offene Lesebühne der Heilbronner Schreibtischtäter

× Erweitern Bad Brain Ideas Photographyhttps://www.badbrainideas.de/ Bianca Heidelberg und Björn Sünder auf der Lesebühne

Die Heilbronner Schreibtischtäter sind eine kleine Gruppe von Autoren, die sich regelmäßig in der Zigarre treffen. Die Autoren veranstalten in ungeraden Monaten am zweiten Donnerstag ihre offene Lesebühne, auf der fünf bis sechs Autoren je 10 Minuten Zeit haben, um Kurzgeschichten, Romanauszüge, Textschnipsel und vieles mehr, vorzutragen.

Anmeldungen zum Vorlesen an kontakt@biancaheidelberg.de oder spontan vor Ort, falls Leseplätze frei sind.

Einlass 19 Uhr.